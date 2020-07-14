شاهد: شخص يرعب ركاب طائرة أمريكية قبل تهديدهم بالقتل

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا الأمريكية للعودة لمطار إقلاعها، بعد أن قام أحد الأشخاص على متنها بالصراخ ومهاجمة بقية الركاب لفظيًا وتهديدهم بالقتل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، غادرت رحلة خطوط ألاسكا الجوية (422) من مطار سياتل تاكوما بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، متجهة إلى شيكاغو، وفقا لبيانات من موقع تتبع الطيران FlightRadar24.

وبعد حوالي 20 دقيقة من إقلاعها، أقدم راكب على متنها بتحركات مريبة وأصبح "عدوانيا للغاية، وعدوانيا جسديا" بحسب ما قاله متحدث باسم شركة الطيران لموقع "businessinsider" .

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لكن طاقم الطائرة والعديد من الركاب، وبينهم ضابط شرطة، نجحوا في السيطرة على الراكب المتهور، الذي لم يتم الكشف عن هويته. وفق موقع روسيا اليوم.

واضطرت الطائرة إلى العودة لمطار سياتل – تاكوما، وعند الهبوط، ألقت الشرطة القبض على الرجل، وتم نقله إلى مركز أمن مقاطعة كينغ، حيث جرى التحقيق معه، دون تفاصيل إضافية.