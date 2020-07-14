الموت يفجع الفنان السوري أيمن زيدان

أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، وفاة ابن الفنان السوري أيمن زيدان في أحد مشافي دمشق بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 19 عاما.

ونقلت وكالة ارم نيوز عن مصادر طبية سورية، حيث قالت وفاة ابن الفنان السوري أيمن زيدان بعد صراع طويل مع المرض الذي كان يعاني منه أكثر من عشرة اعوام، حيث نعاة العديد من النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب العديد من الفنانين في الخليج والوطن العربي.

ويعتبر نوار زيدان هو نجل الفنان أيمن زيدان أصغر فنان سوري توفي عن عمر يناهز 19 عاما بمرض السرطان الذي يعد من الأنواع الخطيرة والتي يمكن أن يصيب الشخص بشكل عام.

وعمل الفنان أيمن زيدان بعد تخرجه في المسرح حيث كان هو حبه الأول والسبب في دخوله معهد الفنون المسرحية فاشترك في عدة مسرحيات سواء كممثل أو كمخرج واعطى الكثير من ابداعه إلى المسرح القومي والمسرح الجوال حتى انه سافر إلى ألمانيا للحصول على دورة في الإخراج المسرحي ببرلين.

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وبعدة سنوات صار مديرا للمسرح الجوال الا انه قد قرر خوض تجربة الوقوف امام كاميرا التلفزيون لأول مرة عام 1983 عندما منحه المخرج مأمون البني دور في مسلسل نساء بلا أجنحة. منحه أيضا المخرج محمد ملص فرصة كبيرة وبداية مميزة لأثبات نفسه أمام كاميرات السينما عندما أعطاه دور هام في فيلم أحلام المدينة الحائز على جائزة مهرجان كان عام 1984 وتوالت عليه الأعمال بعد ذلك.

وكانت حياته معقدة بعض الشيء فقد تزوج أكثر من مرة كانت الأولى حينما كان في مطلع الثلاثينات من عمره زوجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاما ولكن لم يقدر له الاستمرار فتم الانفصال رزق منها بأولاده غالب، حازم، نورة، نوار الذي توفي في يوم الأربعاء الموافق الرابع من مايو عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.

وتزوج للمرة الثانية فجأة وبدون مقدمات من الفنانة نورمان أسعد بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات جميل و هناء و لكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج حيث انفصلا لأسباب غير معروفة ولكن ظلا صديقين وشاركا معا في بطولة مسلسل ألو جميل ألو هناء الجزء الثاني من مسلسل يوميات جميل و هناء تزوج بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني ولكن كان زواجا غير ناجح فحدث الانفصال بعد عدة شهور من إتمامه رزق منها بإبنته يمنى.

وتزوج مرة أخرى بعد سنة واحدة من الانفصال من الفنانة نورمان أسعد و دام الزواج لمدة ثلاث سنوات ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهم عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها . تزوج أيمن زيدان مرة أخيرة عام 2007 عندما كان يقوم ببطولة المسلسل المصري عيون ورماد فتعرف إلى السيناريست المصرية نشوى زايد ابنة الكاتب الراحل محسن زايد في مناسبة وتم الزواج في العام نفسه وما زال الزواج مستمرا لغاية الآن .