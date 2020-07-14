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ياسمين صبري تثير ضجة على مواقع التواصل فى آخر ظهور لها

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 02:12 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 239 زيارة

أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها .

وشاركت الفنانة متابعيها على صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور “إنستجرام” بصورة لها وسط الطبيعة، وما أصار الضجة هو بساطة الصورة واحتشامها.

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وعلق البعض علي الصورة بعبارات الاستحسان: “أيه الرقة دي.. قمر في كل الأحوال .. ملاك ” .

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل “فرصة ثانية ” بطولة الفنان أحمد مجدي والفنانة نهال عنبر و نقيب الممثلين أشرف زكي .

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