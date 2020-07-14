تسريب فيديو عندما ركعت منى فاروق امام عضو خالد يوسف وقالت انا بتصور صح

ظهرت منى فاروق و خالد يوسف و شيماء الحاج في ظروف غامضة من خلال فضيحة جنسية جديدة، وغريبة سربها عنتيل السينما المصرية خالد يوسف، حيث تم تسريب فيديوهات اباحية لهاتين الممثلتين الجميلتين شيماء الحاج و منى فاروق، مع المخرج القبيح والعجوز عضو البرلمان المصري خالد يوسف!!. وسميت هذه الفضيحة ب” فضيجة فيديوهات خالد يوسف الاباحية”

يبدو من النظرة الاولى أن عنتيل الفن المخرج و الثائر الاشتراكي و البرلماني التقدمي “المستر خالد بيه”!! يحاول أن يثبت انه اكبر عنتيل في مصر، فيقول لشيماء ماتشيلى البتاع زى منى ما شالت !! والمقصود هو: برافو يامنى انت متطورة اكتر من شيماء، اهو كده الشغل ولا بلاش!!

عنتيل السينما المصرية خالد يوسف

خالد يوسف المناضل الجنسى، الذى يطالب بحقوق العناتيل امثاله، وهو جالس عارى امام منى فاروق .وشيماء الحاج، وكان الفيديو قد بدأ برقصة “مايصه ” بالملابس الداخلية، راح يزل انفاس منى فاروق وشيماء الحاج.

فضيحة رولا يموت الجنسية تغضب متابعيها وتنشر صورتها بدون ملابس

ويطلب منهم ان يخلعوا قائلا لشيماء الحاج” ماتشيلى” يقصد ان تخلع كل شىء، وكانت ترقص شبة عارية، الا من قطعة قماش تغطى مابين فخذيها. بسرعة استجابت منى فاروق وانزعت كل شىء، وكان قد وعدها ببطولة فيلم له قريبا، فالمسكينة تود ارضاء العنتيل . حتى تصبح ممثلة شهيرة، ومعها اموال وسيارات ، وتتخل أنها تمشء على البساط الأحمر في مهرجان كان، أوحت في مهرجان الاوسكار!!. ولكن الحقيقة ان هذه الفتيات المسكينات عبارة عن سلع يتم بيعهن وشرائهن، ولاتعلم انه سيدمر حياتها تدميرا، ولا تعلم انه سيدفنها دفنا، وبعد قليل ” شالت شيماء” مثل منى” بمنتهى الجبروت والعنف بدأ يتعامل معهما عنتيل الفن خالد الصرصار. وهذه هي البطولة انظر مثلا لفنانة مثل قمرفضيحة واشرار الفنانة قمر تسريب صور عارية لها بدون ملابس

سؤال وجواب من شيماء الحاج

وبعد قليل من التصوير يقول ” هى عندها قطعتين انت قطعة واحدة” !

وكانما يقوم بالتعليق، والوصف التفصيلى لاحدى المباريات، نعم انها مباراة ولكن فى قلة الادب فى ضياع النخوة، وترسيخ الخيانة والعبودية لتلك المخلوقات اللطيفات الجميلات، هكذا يتم التلاعب بمشاعر الاخرين و يغريهم بسراب الشهرة، واستغلال الحاجة المادية ، وبعد ذلك يتاجر بهن، مع اصدقائه من الاغنياء والمسؤولين!

ترد “شيماء على خالد طيب اقلع”

خالد: لا.. اقلعي الي تحت تبقوا مختلفين

وبعد دقائق تقف احداهما امامة، ويقول لها تعالى، فتقول الاخرى روحى انت، فتذهب المسكينة منى وتركع امام عنتيل السينما “خالد بيه” الوحش الكاسر ويبدا الممارسة معها فتقول له: “يوم عن يوم بتطور صح”!

ياسلام على هكذا تطور، وهذا فعلا يثبت نظرية داروين في التطور !!!

منى فاروق ونظرية التطور



ماذا تعني هذه المسكينة منى فاروق عندما تقول له: ” يوم عن يوم بتطور صح” !!!

معنى ذلك انها ليست المرة الاولى التى يمارس المخرج القواد و الفاجر مع منى فاروق وغيرها، وانه طلب منها التطور “الثقافي”.

كما يعني انه قد تكرر هذا المشهد مرات ومرات، ومازالت المطالبات بالتطورات، وترك التخلف والرجعية، والانضمام الى جوقة الابداع الفنيه. لكن الله ستر عليهم، الى ان فضح خالد نفسه بنفسه، وكانت فضيحته على يده نفسه، لاهداف في نفسه، هؤلاء الفنانيين الاباحيين يريدون تطوير المجتمع لكي نصل لحالة اجتماعية من التطور يكون فيها الانسان سهلا مطياعا يفعل كل ما يطلب منه، وهو مستسلم في مقابل بعض الوعود وبعض المخدرات،.

ثقافة جديدة ثقافة المؤخرات

هذا هو التطور الذي تدعو له بعض الحكومات العربية ومنها خليجية، التطور الاباحية والثقافة السكس، جيث تحولت مدينة دبي الى اكبر ماخور في العالم، والتي تقف خلفها اجهزة استخبارات عالمية. تسعى لتشكيل ما اسميناه بمصلطلح ثقافة المؤخرات في المقال التالي: ثقافة المؤخرات والتي تقود الشباب للسير في طريق العاهرات. ولا شك ان شخصيات مثل خالد يوسف و من يدافع عنه مثل حمدين صباحي، ليسوا الا بضعة مسامير في هذا الحذاء الثقافي. في نفس الوقت الذي يتم فيه إبادة الشعوب العربية واحدا تلو الآخر، يتبارى الوسط الفني العربي بالتعري، والدعاية لحثالات مثل هيفاء وهبي، و استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول الى الزبائن. وهذه سيدة الاعمال منى الغضبان تظهر في فيديو ترقص عارية مع المخرج خالد وتزعم فيما بعد انها كانت زوجته، يعني كل مايفعلونه شرعي وحلال لأنهم ” اولاد حلال ”

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فضيحة واحلام :



موقع الخليج 365 كان يتمنى ان لا يكون في هذه الامة مثل هذه الضحايا والسفاحين المتسلسلين، ولكن عندما تكون هناك مثل هذه الجرائم فلا بأس بان يكون لنا السبق في الكشف عن المرض لايجاد العلاج.

رغم كل الفساد الذي ينخر في مجتمعاتنا، الا ان هناك نواة صلبة من الاخلاق التي يصعب تحطيمها، ولذلك فدور هذه الفيديوهات الترويج للفضيحة والفضائح حتى تصبح شيئا عاديا، ولهذا فإن هذه الفيديوهات الاباحية ومشاهد السكس التي يتم ترويجها و التي ظهرت بها فنانات مثل منى فاروق و شيماء الحاج و رنا هويدي رنا هويدي مذيعة عارية في صورة جديدة و اسرار تذاع اول مرة لاقت موجة من الانتقادات، و السخط عارمة، من قبل المعلقين الذين اعتبروا أن الوسط الفني ملئ بالعهر والعاهرات على جميع المستويات، ابتدأ بالعهر الجنسي الى العهر السياسي، خالد يوسف ” بغل يبحث عن نعجة

الحقيقة المغيبة:

نعتقد جازمين ان مايجري حاليا من نشر مكثف بلا خجل للفضائح هنا وهناك ليس مجرد مصادفة، بل هو مخطط مدروس نفسيا واعلاميا، وتقف ورائه اجهزة استخبارات عربية واجنبية ، تديره و تتلاعب به وبشبابنا و اعلامنا و هي وراء كل ما يجري، و ذلك حتى يصبح تواجد الشذوذ و الشواذ ، والعهر و العاهرات ، والقوادين والمافيات شيئا طبيعيا في حياتنا،

و لا شك ان الوسط الاعلامي اللبناني، بدعم مادي خليجي، كان له دور ريادي في نشر ثقافة المؤخرات في الاعلام ليصل الى كل بيت من بيوت العرب والاعراب، و هذا كان في وقت يخجل به الوسط الفني المصري من نشر غسيله الوسخ في الاعلام، الى ان جاء الثائر الجنسي خالد يوسف. ومجموعته التي تزعم انها يسارية اشتراكية من امثال حمدين صباحي، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على أنها مرتبطة بالمخابرات الفرنسية والروسية و الصهيونية، يعني أن الصغيرة جدا منى فاروق وبطل الأفلام الإباحية الصغير جدا كان مجرد حلقة صغيرة في مؤامرات كونية كبيرة علينا.

حمدين صباحى و خالد يوسف

لذلك فقد اصبح من الواضح لأي مثقف حقيقي، أن من يحرك المافيا التي تتلاعب بجواري من امثال هيفاء وهبي واختها رولا يموت ، هو نفسه من يحرك خالد يوسف وزوجته السعودية شاليمار شربتلي، ويجري كل هذا في الوقت الذي يخجل به المحترمون من عرض صور من نوع الصور الموجودة في الرابط التالي فضيحة جديدة رولا يموت اخت هيفاء والبوم صور لها بدون ملابس، ولكن في الحقيقة أن الثائر المنوي خالد يوسف لم يتوقف يوما عن عرض هذه المشاهد، وللاسف فان الشباب يذهب إليهم بدلا من الدخول لمقالات الرأي الرائعة التي نعرضها في موقعنا، وفي المواقع الجدية والمحترمة، وبذلك نضطر لفضح هذه الحثالات، مع اسفنا الشديد للاضطرار للنزول الى انابيب المجاري القذرة، ولكننا لن نستطيع ان نفتحها بالمواعظ والخطب بل بحاجة لأن نوسخ ملابسنا قليلا. لذلك فخالد بيه قام برفع دعوى على زوجته السابقة ياسمين الخطيب

هل وصلنا لحل؟

خرجت منى فاروق وبعدها شيما الحاج من السجن، وأغلقت القضية جنائيا وإعلاميا، ولكن الفضيحة مازالت تشاهد وتتابع كما اراد لها عنتيل السينما “المخرج المبدع” خالد يوسف من جهة الرأي العام والصحافة والإعلام اللذان استخدماها كمجرد فضيحة صفراء، ثم سيستمر خالد يوسف في بلبعة ما يقول من اشتراكيته الأورجازمية، ونضاله البلاستيكي، ليعيد جمهوره الذي فقده إلى صفه مجددا، ليصنع ضحايا جدد وإفساد مستمر دون أية محاولة لأي مراجعة.

الفضيحة لابد أن تستمر ولكن بشكل آخر مجرد فيديوهات جنسية يتم البحث عنها لتفسد الشباب العربي دون أي قمية أخرى أو تعلم أو حتى اتعاظ حيث أنه تبين أن فضيحة منى فاروق وزميلاتها يمكن الخروج منها مثل الشعر من العجين ما يشجع خالد يوسف آخر وغيره من المفسدين في التغرير بفتيات جديدات مثل منى فاروق و شيماء الحاج ، كما قام ايضا قام بتسريب فيديو اباحي للفنانة علا غانم ، وفيديو للمذيعة الوقحة رنا هويدي وغيرها في سلسلة قد لا تنتهي.

ماذا قالت منى فاروق في الوضعية الجديدة

بعد فضيحة فيديو شيماء الحاج ، و فيديو منى فاروق ، تظهر لنا من جديد منى فاروق بشكل جديد بل في وضعية جديدة، صحيح انها هذه ليست كما سبق وضعية إباحية مليئة ب مشاهد السكس، وإنما خرجت لتقوم بعرض قصتها من الناحية الإنسانية، ليس واضحا ان كانت صادقة، وتقدم شكوى وجدانية، ام أنها تمثل فيلما جديدا من اخراج خالد يوسف، و تلعب على عواطف الناس، حدثها الأخير يريد أن يعطي انطباعا انها هي الضحية، ولكنها ليست ضحية الوسط الفني الفاسد، والوسط السياسي البرلماني المصري الذي لم يتخذ قرارا حاسما بشأن البرلماني خالد يوسف، بل تحاول أن تظهر بمظهر ضحية ذلك المجتمع المصري الذي نبذها لاجل شوية مشاهد في فيلم سكس بسيط مدته عدة دقائق فقط.وشوية سحاق لاغير!!

في الوقت الذي اختارت شيماء الحاج ان تقوم برحلة الى لندن مدينة الضباب، فإن منى لم تنسى في حديثها الجديد أن تشكر من قدموا لها الدعم مع أنها لم تذكراسمائهم، مشيرة إلى أنها تحيا في حالة صراع، واعترفت بخطا الذي وقت به، ولكن لم تقل ماهو ذلك الخطأ بوضوح، هل هو تسريب الفيلم، ام الموافقة على تصويرها في حالة السحاق مع شيماء الحاج، ام انها انجرفت في وسط المافيا التي تدعي الفن، لتشارك في فضيحة فيوهات خالد يوسف الجنسية، وتعمل في الدعارة؟!!! ولم تقل بوضوح كيف تم التغريربها من قبل المخرج الجنسي الشهير، والبرلماني خالد يوسف كاتب الدساتير!!، ولكنها قالت انها تؤكد توبتها إلى الله، وانها سوف تستكمل حياتها بشكل صحيح. وهذا ما نتمناه لها، ولكن لم تقل ماذا يفعل في دبي مدينة الدعارة، ومن يصرف عليها هناك، وماهو المقابل لتلك المصاريف، وفي الحقيقة نحن نخشى عليها أن يتم دفعها من قبل المافيا التي سبق ان قادتها واستغلتها بأن تكون مازالت مسيطرة عليها، وأن تدفعها ا لمعاناة نفسية شديدة تؤدي إلى جريمة مروعة كما جاء في هذا المقال منى فاروق تحذر من فضيحة جنسية جديدة ؟ وشيما الحاج تعلن خطوبتها فهل شيما الحاج ومنى فاروق يلتقيان في فيديو جديد؟

اخيرا يجب ان نتسأل هل فيروس كورونا اخطر ام فيروس خالد يوسف، فاذا اردت ان تعرف عن فيروس خالد يوسف والوسط الذي يسمي نفسه وسطا فنيا، فهذا الرابط به ملف الثورجي الاشتراكي البرلماني المخرج الاباحي : خالد يوسف

أما اذا كان فيروس كورونا هو الاهم بالنسبة لك فهذا قسم خاص لمتابعة آخر اخبار فيروس كورونا.