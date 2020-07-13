تراند اليوم : ابنة هيفا تستعرض اطلالتها و(الصيف وحلاوته) – صورة

اطلت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، بإطلالة جديدة استعرضت فيها ملابسها الصيفية.

علقت زينب على الصورة قائلة: (الصيف وحلاوته).

كانت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي نشرت صورةً جمعتها بابنتيْها رهف ودانييلا، ولم يظهر خاتم الزواج على يدها اليسرى ما أوحى إنها لربما انفصلت عن زوجها الذي لا يطلّ ولا تنشر صوره كما تفعل مع طفلتيْها وتفضّل أن يبقى بعيدًا عن الناس، بينما تعشق الظهور وقريبًا نراها تدخل عالم الشهرة كما توقعت لها رئيسة التحرير نضال الأحمدية.

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