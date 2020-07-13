وفاة عروس في موسكو بسبب المكسرات

توفت عروس في مقتبل العمر في موسكو بشكل مفاجئ أثناء إقامة حفل زفافها لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس سيئ الحظ.

وقالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" إن الوفاة المفاجئة حصلت بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف. بحسب روسيا اليوم

وقالت إن الصبية المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات. وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف. لكنه اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.

وأفاد أقارب العروس الضحية، إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق.

يذكر أن وسائل إعلام روسية أفادت أن عروسا تبلغ من العمر 25 عاما توفيت قبل يومين في موسكو خلال مأدبة زفافها، بعدما أصيبت الفتاة بعارض مفاجئ في حفل الزفاف، ولم يتمكن الأطباء الوافدون من مساعدتها وإنقاذ حياتها.