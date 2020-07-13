“غادة عبدالرازق” رفقة زوجها الـ12 على البحر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 13 يوليو 2020 05:12 مساءً - في ثاني ظهور لها مع زوجها الجديد هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي “سلطانة المعز” ، نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور برفقته خلال الإجازة الصيفية.

ونشرت غادة عبدالرازق الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. ويأتي ذك بعدما أعلنت في شهر مايو الماضي بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.