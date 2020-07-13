مي كساب:” لوعرفت تضحك على الناس مش هتعرف تضحك على ربنا”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 13 يوليو 2020 05:12 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 122 زيارة

رسالة غريبة وغامضة وجهتها الفنان مي كساب من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات ” تويتر” قالت فيها :” ربنا هو اللي عالم بينا وهو العدل الحق لو عرفت تضحك علي الناس عمرك ما هتعرف تضحك علي ربنا”.

و انتهت مي من تسجيل 4 أغاني من ألبومها الجديد وهما ” زعلت ليه ” و ” يا مسافر” و ” عم الناس ” و ” زن زن “، حسبما أعلنت في تصريحات صحفية .

و كانت أخر أعمال مي علي الشاشة هي مسلسل ” اللعبة” بطولة شيكو و هشام ماجد و عدد كبير من الفنانين .