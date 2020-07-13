سبب وفاة الممثلة الأمريكية كيلي بريستون

أعلن زوج الفنان جون ترافولتا، يوم الاثنين 13 يوليو 2020، وفاة زوجته الممثلة الأميركية كيلي بريستون عن عمر يناهز 75 عاما، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا.

ونشر الممثل جون ترافولتا في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام "، قائلا: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

ولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير).

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والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(غريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس، وكانت آخر بطولة لهما في فيلم "غوتي" عام 2018، حيث لعب ترافولتا دور جون غوتي ولعبت بريستون دور فيكتوريا، زوجة زعيم المافيا.

وكتب ترافولتا على إنستغرام: "سيظل حب وحيوية كيلي في الذاكرة دائمًا. سأستغرق بعض الوقت لأكون هناك مع طفلاي اللذين فقدا أمهما، لذا سامحوني مقدمًا إذا لم تسمعوا عني لفترة من الوقت."

بينما كتبت ابنتهما إيلا ترافولتا "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".