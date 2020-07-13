(شاهد) مدير أعمال هيفاء وهبي: مش هرد على امرأة لا تزال زوجتي

أوضح مدير اعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، محمد ويزي، بأنه كان على وفاق كامل مع الفنانة لعام 2019 حتى حدثت مشكلة شخصية بينهما في أول أيام تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، مؤكدًا أنه تزوجها منذ 24 مارس 2017.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" إنه فوجئ بهيفاء وهبي ترفض استكمال تصوير باقي الفيلم في أوروبا وهو ما كاد يتسبب في خسائر مالية كبيرة له وبعد ضغوط كبيرة وافقت على استكمال التصوير.

وأشار إلى أنه بعد نهاية تصوير الفيلم وقبل أزمة كورونا طلبت منه الفنانة وهبي الانفصال، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بها منذ شهر مايو الماضي للاطمئنان عليها في لبنان ولكنها لم تستجب أو ترد.

وتابع: "قبلت يتقال عليَّ مدير هيفاء وهبي وأنا عمري ما كنت ولا هكون مدير حد ولكن علشان يهمني أمرها وافقت رغبة في عدم إعلان زواجنا".

وأكمل: "قررت التزام الصمت لأني مش هرد على امرأة لا تزال زوجتي.. تحاملت على نفسي وتعرضت لضرر نفسي بالغ.. ولم أتعرض لموقف بهذه الشدة"، مؤكدًا أن هيفاء وهبي تصدر للرأي العام أمرين لا أساس لهما من الصحة أولهما أنه مدير أعمالها وهو زوجها والثاني السيطرة على ممتلكاتها دون وجه حق وهذا غير صحيح.

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واستطرد: "الفيلا التي أسكن فيها حاليًا ملكي ولا يجوز أن أعيش في مكان ليس ملكًا لي وشقيقة هيفاء لم تدخل المنزل يومًا بعدما زعمت أن الفيلا كانت ملكًا لشقيقتها".

وأكد أن هيفاء وهبي لم تسجل أي عقار أو وحدات سكنية أو فيلا اشترتها باسمه ولا يعرف إذا كانت الفنانة اللبنانية تمتلك أي عقار في مصر من عدمه، موضحًا أنه يطلب منها إظهار أي مستند يثبت صحة اتهاماتها بسيطرته واستيلائه على أي من ممتلكاتها في مصر.

وأضاف: "معي قسيمة زواجي من هيفاء وهبي وقدمتها في المحكمة والجميع يعلم أننا نعيش في بيت واحد منذ 3 سنوات ولا أعرف سبب هجومها عليَّ واستخدامها كل أدواتها ضدي ولو واثقة في القانون عليها التزام الصمت"، مؤكدة أنها حصلت على أجرها كاملًا عن فيلم "أشباح أوروبا". حسبما أورد موقع "فيتو".

وكشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن العالم أصبح ملوثًا بالقدر الذي لا يمكنها تحمله، مؤكدة أنها تعرضت لعملية نصب كبيرة في مصر من خلال الاستيلاء على فيلا و5 وحدات سكنية تملكها داخل كومبوند من قبل أحد الأشخاص الذي كانت تعتبره أمينًا على أملاكها

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" أنها تثق في عدالة القانون والقضاء المصري في استرداد ممتلكاتها في مصر من الشخص الذي استولى عليها دون وجه حق-حسب زعمها.