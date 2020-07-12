مذيعة “إم بي سي” تفاجئ الجميع بنشر صورة حميمية مع زوجها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 12 يوليو 2020 11:12 صباحاً - ‏33 دقيقة مضت أخبار المشاهير 79 زيارة

فاجأت الإعلامية السعودية غادة مصلي، المذيعة في قناة “إم بي سي”، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بإعلان عقد قرانها في حفل عائلي فقط، بنشر صورة حميمية مع زوجها.

وظهرت “غادة: برفقة عريسها، في أكثر من صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بينما كان يضع الخاتم في إصبعها، وكتبت في تعليقها على الصورة:”شكرًا لكل من بارك لي على ملْكتي من الكابتن آل أبو السمح، أحبكم من كل قلبي”، بينما ظهرت في صورة أخرى في أحضان زوجها.

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وشاركت غادة أيضًا مجموعة من صور الاحتفال مع متابعيها عبر خاصية “استوري”، وكلمات من هنأوها على المناسبة، في حين تقدم العديد من زملائها الإعلاميين بالتهاني لها.

وتقدم الإعلامية السعودية غادة مصلي، حاليًا برنامج “صباح الخير يا عرب” على شاشة mbc منذ العام 2016.

