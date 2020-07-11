فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها.. ماذا قالت

قتلت الفنانة المصرية عبير بيبرس زوجها خلال شجار وقع بينهما داخل منزلهما، في منطقة البساتين جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث أحدثت صدمة في الوسط الفني بعد القبض على الفنانة الشابة، التي اعترفت بالجريمة.

وأدلت الفنانة المصرية، المتهمة بقتل زوجها رجل الأعمال عمرو سيد بعد مشاجرة وقعت بينهما منذ أيام، بأقوالها في التحقيقات بشأن تفاصيل الحادث الذي وقع داخل شقتهما.

وقالت بيبرس في اعترافاتها بالنيابة، إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات قبل ثمانية أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة وانسجام، بدأت المشاكل تجد طريقها إلى حياتهما.

وأشارت بيبرس إلى أن زوجها كان يعتدي عليها باستمرار بالضرب، أو إهانتها بالشتائم.

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وروت بيبرس أنه في يوم الحادث نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات مادية نظرا لأنه اقترض منها المال، وخلافات أخرى تتعلق بزوجته الأولى.

وكشفت بيبرس أن المشاجرة تطورت بينهما وتحولت إلى عراك تسبب في تحطيم زجاج المكتب الذي تناثر على الأرض، مشيرة إلى أن زوجها قد سقط أرضا لتصيب شظايا الزجاج صدره.

وأكدت الفنانة أنها سارعت إلى طلب الإسعاف لإنقاذ زوجها، لكن الأخير سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

والجدير بالذكر أن عبير بيبرس ممثلة مصرية صاعدة شاركت في عدة أعمال، منها مسلسل ”السع وفلسع“، ومسلسل ”شلة نصابين“، ولعبت في الأخير دور البطولة مع الممثل الكوميدي وائل علاء وميار الببلاوي وعبدالله مشرف وأحمد صيام.