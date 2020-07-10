شكرا لبحثكم عن خبر محادثات جنسية صريحة.. المصرية هدير الهادي المتهمة بالدعارة تفجر مفاجأة في التحقيقات عن طريقة سقوطها في عالم الرذيلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت هدير الهادي إحدى فتيات “تيك توك” المتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإغراء وممارسة الدعارة والرذيلة، عن تفاصيل مثيرة وجريئة في قضية اتهامها بالدعارة.

من أسرة متوسطة

قالت الهادي خلال حديثها أمام النيابة المصرية، إنها من أسرة متوسطة الحال وفي حالة متواضعة وتقوم بالصرف على معيشتهم من خلال تحويل الأموال لهم.

شركة دعاية

وأوضحت أنها كانت تعمل في شركة دعاية للمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية وتعرض نفسها وتسجل مقاطع خادشة للحياء لتسويق المنتجات، في ظل استغلال الشركة حالة فقرها، مشيرة إلى أن الشركة كانت تطلب منها الترويج للمنتجات باستخدام الإثارة.

محادثات جنسية

كما تضمنت التحقيقات كافة المحادثات الجنسية التي قامت خلالها المتهمة بالاتفاق مع شاب عربي لمقابلتها أمام مسجد الحصري في القاهرة. وانتقلت النيابة إلى شقة المتهمة والتي عاينتها ثم أمرت بتشميعها وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما واستمعت النيابة إلى أقوال الجيران الذين أكدوا تضررهم من تصرفات الفتاة المشينة خاصة خروجها ودخولها مع الشباب دون حياء.