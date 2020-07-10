الراقصة صافيناز عارية الصدر تثير ضجة واسعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 10 يوليو 2020 11:24 صباحاً - ‏12 ساعة مضت أخبار المشاهير, صافيناز 1,821 زيارة

أثارت الفنانة والراقصة الأرمينية الشهيرة صافيناز، التي تقيم بمصر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة جريئة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وظهرت صافيناز في الصورة وهي مستلقية وتضع نظارات شمس، مع ظهور جزء كبير من صدرها، وقد تلقّت عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين على صدرها، ومنها تعليقات غير أخلاقية لم تحذفها صافيناز بعد، فيما أعاد نشطاء نشرها على موقع “تويتر” وسط ضجة وتعليقات ساخرة.

وكانت مازحت صافيناز مؤخرا الجمهور بإعلانها اعتزالها الرقص ودخولها مجال الطب لتصبح “الدكتورة صافيناز” عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص، ظهرت فيه في عيادة طبية وتعالج بشرة مريض وقالت :”دلوقتي يا حلوين انا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة..انا اشتغلت دكتورة خلاص”.