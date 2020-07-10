شكرا لقرائتكم خبر عن واخير .. هبة نور تجذب الأنظار جمهورها بطقم بنقشة فستان ياسمين صبري الشهير .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً (الخليج 365)

نشرت الفنانة السورية هبة نور، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي التقطت لها خلال حلولها ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة قناة "لنا" السورية.

وجذبت الأنظار من خلالها بإطلالتها حيث اختارت كنزة قصيرة مع سروال. واللافت أنهما تميزا بنقشة الفستان الشهير الذي ارتدته الفنانة المصرية ياسمين صبري خلال شهر العسل بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والذي يحمل توقيع Dolce And Gabbana. وخلال الحلقة تطرقت الفنانة إلى شؤون حياتها الشخصية وقالت إنها تزوجت رجلاً سورياً بعد علاقة حب جمعتهما وكشفت أنهما انفصلا بعدما قام بخيانتها.

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وعلقت: " الرجال بيموت حتى الوحدة تحبه وبس تصير معو بيأمن عليها بالبيت وبيصير بيخونها". وأضافت أنها سامحته بعد خانها في المرة الأولى إلا انها قررت الانفصال عنه بعدما كرر ذلك. وفي إحدى فقرات الحلقة اختارت الاتصال بمواطنها وزميلها قصي خولي وتوجهت إليه بالقول: "قصي أنا بحبك وهوي حدا بعرفه من زمان واثق من حاله ومتواضع وطبيعي ما عنده غرور ويُحترم" ورد عليها الممثل: "وأنا بحبك كتير حبيبة قلبي هبوشة، أنت نجمة وجميلة وحلو