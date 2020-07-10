شكرا لقرائتكم خبر عن ’’رامز جلال‘‘ يتحرش بـ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام ’’مؤخرتها المثيرة’’ فحدثت ‘‘الفضيحة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٨ صباحاً (الخليج 365)

انتهى النجم رامز جلال من تصوير مشهد تحرش من فيلمه الجديد هيكل نظمى ، والتى تشارك فى بطولته النجمة غادة عادل وكان المشهد داخل مترو بمحطة القبة ، وجمعه بالفنانة شيماء سيف ، حيث تحرش بها خلال الأحداث فى إطار كوميدى .

وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم الذى يخرجه محمود كريم ، حيث استأنفت أسرة العمل التصوير مرة أخرى هذا الأسبوع بعدما توقف منذ شهر فبراير الماضى بسبب انشغال الأبطال بمسلسلاتهم الرمضانية وأزمة انتشار فيروس كورونا بعد ذلك ، ويتبقى شهر تصوير فقط ويتم الانتهاء من العمل بالكامل .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

’’رامز جلال‘‘ يتحرش بـ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام ’’مؤخرتها المثيرة’’ فحدثت ‘‘الفضيحة‘‘

ورد للتو : ’’ولي العهد السعودي‘‘ الامير ‘‘محمد بن سلمان’’ يباغت الجميع ويعلن رسميا هذا القرار بشأن ’’الجنود السعوديين’’ المشاركين في ‘‘حرب اليمن‘‘ ... ’’نص القرار‘‘

عـــاجل ... ’’الملك سلمان‘‘ يسعد ‘‘جميع المسلمين’’ ويصدر ’’أمرًا ملكيًا عاجلًا’’ بإعدام هذه ‘‘الشخصية الرفيعة‘‘ ... ’’تفاصيل حصرية‘‘

عاااااااااجل ... ’’قناة الجزيرة‘‘ تقطع كل برامجها وتبث هذا الخبر العاجل عن مهاجمة ‘‘الحوثيين’’ للقصور الملكية ’’السعودية‘‘ بالصواريخ الفتاكة

‘‘أسد مفترس’’ يلتهم ’’ضبع’’ بسرعة البرق حاول التحرش به وحينما تمكن من الفرار كانت ‘‘المفاجأة‘‘ التي لم يتوقعها احد .. ’’صور‘‘

ورد الان .. ’’قناة العربية‘‘ تعلن قبل قليل الحرب اشتعلت بين ’’مصر وإثيوبيا’’ بسبب ‘‘سد النهضة‘‘ .. ’’صور‘‘

عاجل : ’’الجوازات السعودية‘‘ تقصم ظهر ‘‘المغتربين اليمنيين’’ أصحاب هذه المهنة وترفض ’’تجديد اقاماتهم’’ الا بتنفيذ هذا ‘‘الشرط التعجيزي‘‘ الذي يستحيل تحقيقه

هذا ماحدث الان : طعنة غادرة لـ ’’السلطان عمان الجديد هيثم بن طارق‘‘ قبل لحظات .. و‘‘أنقلاب خطير ومفاجئ’’ داخل ’’الأسرة الحاكمة’’ في ‘‘سلطنة عمان‘‘

’’العلماء‘‘ يفضحون ‘‘منظمة الصحة العالمية’’ بعد أن خدعت ’’العالم’’ خلال 7 أشهر من ‘‘الرعب والموت‘‘ .. هذه الطرق الصحيحة لإنتقال عدوى ‘‘فيروس كورونا القاتل’’ .. ’’تفاصيل‘‘

هل تذكرون الفنانة السورية “مرح جبر” بطلة “جواهر” وزوجة أبوظافر في مسلسل ’’باب الحارة‘‘ .. شاهدوا كيف أصبح شكلها بعد عمليات تجميل .. ’’صورة‘‘

Advertisements

شاب مغترب سمع رئيسه في العمل يشتم ويسب والدته فجن جنونه وانتقم منه بطريقة مروعة ومخيفة .. لن تصدق ماذا فعل المغترب بعد قتل رئيسه بطريقة وحشية

’’أقوى وأسوأ مقلب في العالم‘‘ .. في ’’يوم الفرح خلع ملابس العريس’’ و‘‘تعليقه عارياً أمام عروسته والمعازيم‘‘ ..شاهدوا التصرف المفاجى للعريس .. ’’فيديو لم تشاهده من قبل‘‘

’’فلكي شهير‘‘ يفاجئ الجميع ويوجه تحذير للسكان ‘‘الكرة الارضية’’ : هذا ما سيحدث منتصف الشهر الجاري .. ’’تفاصيل حصرية‘‘

’’دولة إسلامية‘‘ ترعب ‘‘العالم’’ وتجهز ’’أول وأقوى قاعدة استراتيجية’’ تحت ‘‘الأرض‘‘ لن تتأثر حتى بـ‘‘الهجمات النووية والكهرومغناطيسية’’ .. ’’تفاصيل‘‘

شاهدوا ... صاحبة الإبتسامة الساحرة الفنانة ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ تنشر صور كاشفة مابين فخذيها وصدرها وتقول أنها راغبة بـ‘‘الزواج’’ ... صور

اغتيال ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ قبل قليل بطلقات ’’مسدس كاتم صوت’’ في ‘‘الدوحة‘‘

’’قناة MBC‘‘ تسرب فيديو فاضح للفنانة ’’ياسمين صبري’’ من حلقتها في برنامج ‘‘رامز مجنون رسمي‘‘ .. ’’فيديو‘‘

عاجل وخطير .. ’’قطر‘‘ تباغت الجميع تعلن ‘‘براءة ولي العهد بن سلمان’’ من قتل ’’جمال خاشقجي’’ وتكشف بالاسم ’’هوية القاتل الحقيقي‘‘ .. ’’تفاصيل حصرية‘‘

هل تتذكرون ‘‘نجم قناة طيور الجنة’’ الوليد مقداد ... شاهدو كيف ظهرت ’’خطيبته ابنة الأمير الأردني’’ بدت كأنها ‘‘حورية من الجنة‘‘ بجمالها وقوامها الذي لا يقاوم ... ’’فيديو‘‘

وأخيرًا : سلطان عمان الجديد يتزوج بالزوجة الثانية .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة كيف من هي العروسة ..؟ .. شاهد

الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل ، من تأليف لؤى السيد ، إخراج محمود كريم ، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم رغدة متوحشة ، وفيلم سبع البرومة .

ويجسد رامز جلال شخصية صحفى خلال أحداث الفيلم ، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل ، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات ، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية طبيبة وتشاركه في تلك الأزمات ، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى ، بيومى فؤاد ، حمدى المرغنى ، انتصار ، وعدد من ضيوف الشرف .

ويجمع فيلم هيكل نظمى رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم عيال حبيبة للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى .

وكانت آخر أفلام رامز جلال سبع البرمبة تأليف لؤى السيد ، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال ، جميلة عوض ، محمد عبد الرحمن ، بيومى فؤاد ، محمد ثروت ، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى ، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم .