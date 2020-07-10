ورد للتو : ’’ولي العهد السعودي‘‘ الامير ‘‘محمد بن سلمان’’ يباغت الجميع ويعلن رسميا هذا القرار بشأن ’’الجنود السعوديين’’ المشاركين في ‘‘حرب اليمن‘‘ ... ’’نص القرار‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٠ صباحاً (الخليج 365)

بتوجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أعلنت الجهات المختصة السعودية ، قرارًا باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات ’’المنع من السفر، والحبس‘‘ في نظام التنفيذ الواردين ضمن المادة السادسة والأربعين .

وفي شهر أبريل الماضي، كان مجلس الشورى قد صوّت على القرار ، ووافق عليه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء ، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة ، حسب صحيفة أم القرى السعودية .

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وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق قرار إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المدينين ، ليقتصر الأمر على ’’منع التعامل المالي‘‘ ، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري .