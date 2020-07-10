بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد بصور عارية وجريئة من حمامات السباحة

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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل ... ’’الملك سلمان‘‘ يسعد ‘‘جميع المسلمين’’ ويصدر ’’أمرًا ملكيًا عاجلًا’’ بإعدام هذه ‘‘الشخصية الرفيعة‘‘ ... ’’تفاصيل حصرية‘‘ هذا ماحدث الان : طعنة غادرة لـ ’’السلطان عمان الجديد هيثم بن طارق‘‘ قبل لحظات .. و‘‘أنقلاب خطير ومفاجئ’’ داخل ’’الأسرة الحاكمة’’ في ‘‘سلطنة عمان‘‘ ورد الان .. ’’قناة العربية‘‘ تعلن قبل قليل الحرب اشتعلت بين ’’مصر وإثيوبيا’’ بسبب ‘‘سد النهضة‘‘ .. ’’صور‘‘ ’’العلماء‘‘ يفضحون ‘‘منظمة الصحة العالمية’’ بعد أن خدعت ’’العالم’’ خلال 7 أشهر من ‘‘الرعب والموت‘‘ .. هذه الطرق الصحيحة لإنتقال عدوى ‘‘فيروس كورونا القاتل’’ .. ’’تفاصيل‘‘

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