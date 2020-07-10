شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : حفيدة رجاء الجداوي تستذكر جدتها الراحلة بألبوم صور ينشر لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٧ صباحاً (الخليج 365)

لم تتجاوز روضة هندي، الحفيدة الوحيدة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، صدمة وفاة جدتها ووجهت لها رسالة مؤثرة كما كشفت للمرة الأولى عن 7 صور نادرة لها برفقة جدتها.

وقالت رضوة عبر حسابها بموقع الفيس بوك: هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت وأسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني أني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا وكالعادة طبعا بتقطعيني.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عـــاجل ... ’’الملك سلمان‘‘ يسعد ‘‘جميع المسلمين’’ ويصدر ’’أمرًا ملكيًا عاجلًا’’ بإعدام هذه ‘‘الشخصية الرفيعة‘‘ ... ’’تفاصيل حصرية‘‘

‘‘أسد مفترس’’ يلتهم ’’ضبع’’ بسرعة البرق حاول التحرش به وحينما تمكن من الفرار كانت ‘‘المفاجأة‘‘ التي لم يتوقعها احد .. ’’صور‘‘

ورد الان .. ’’قناة العربية‘‘ تعلن قبل قليل الحرب اشتعلت بين ’’مصر وإثيوبيا’’ بسبب ‘‘سد النهضة‘‘ .. ’’صور‘‘

عاجل : ’’الجوازات السعودية‘‘ تقصم ظهر ‘‘المغتربين اليمنيين’’ أصحاب هذه المهنة وترفض ’’تجديد اقاماتهم’’ الا بتنفيذ هذا ‘‘الشرط التعجيزي‘‘ الذي يستحيل تحقيقه

هذا ماحدث الان : طعنة غادرة لـ ’’السلطان عمان الجديد هيثم بن طارق‘‘ قبل لحظات .. و‘‘أنقلاب خطير ومفاجئ’’ داخل ’’الأسرة الحاكمة’’ في ‘‘سلطنة عمان‘‘

’’العلماء‘‘ يفضحون ‘‘منظمة الصحة العالمية’’ بعد أن خدعت ’’العالم’’ خلال 7 أشهر من ‘‘الرعب والموت‘‘ .. هذه الطرق الصحيحة لإنتقال عدوى ‘‘فيروس كورونا القاتل’’ .. ’’تفاصيل‘‘

هل تذكرون الفنانة السورية “مرح جبر” بطلة “جواهر” وزوجة أبوظافر في مسلسل ’’باب الحارة‘‘ .. شاهدوا كيف أصبح شكلها بعد عمليات تجميل .. ’’صورة‘‘

شاب مغترب سمع رئيسه في العمل يشتم ويسب والدته فجن جنونه وانتقم منه بطريقة مروعة ومخيفة .. لن تصدق ماذا فعل المغترب بعد قتل رئيسه بطريقة وحشية

’’أقوى وأسوأ مقلب في العالم‘‘ .. في ’’يوم الفرح خلع ملابس العريس’’ و‘‘تعليقه عارياً أمام عروسته والمعازيم‘‘ ..شاهدوا التصرف المفاجى للعريس .. ’’فيديو لم تشاهده من قبل‘‘

Advertisements

’’فلكي شهير‘‘ يفاجئ الجميع ويوجه تحذير للسكان ‘‘الكرة الارضية’’ : هذا ما سيحدث منتصف الشهر الجاري .. ’’تفاصيل حصرية‘‘

’’دولة إسلامية‘‘ ترعب ‘‘العالم’’ وتجهز ’’أول وأقوى قاعدة استراتيجية’’ تحت ‘‘الأرض‘‘ لن تتأثر حتى بـ‘‘الهجمات النووية والكهرومغناطيسية’’ .. ’’تفاصيل‘‘

شاهدوا ... صاحبة الإبتسامة الساحرة الفنانة ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ تنشر صور كاشفة مابين فخذيها وصدرها وتقول أنها راغبة بـ‘‘الزواج’’ ... صور

اغتيال ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ قبل قليل بطلقات ’’مسدس كاتم صوت’’ في ‘‘الدوحة‘‘

’’قناة MBC‘‘ تسرب فيديو فاضح للفنانة ’’ياسمين صبري’’ من حلقتها في برنامج ‘‘رامز مجنون رسمي‘‘ .. ’’فيديو‘‘

عاجل وخطير .. ’’قطر‘‘ تباغت الجميع تعلن ‘‘براءة ولي العهد بن سلمان’’ من قتل ’’جمال خاشقجي’’ وتكشف بالاسم ’’هوية القاتل الحقيقي‘‘ .. ’’تفاصيل حصرية‘‘

هل تتذكرون ‘‘نجم قناة طيور الجنة’’ الوليد مقداد ... شاهدو كيف ظهرت ’’خطيبته ابنة الأمير الأردني’’ بدت كأنها ‘‘حورية من الجنة‘‘ بجمالها وقوامها الذي لا يقاوم ... ’’فيديو‘‘

وأخيرًا : سلطان عمان الجديد يتزوج بالزوجة الثانية .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة كيف من هي العروسة ..؟ .. شاهد

وأضافت: هيوحشني إني أكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري أنا ومامي على أوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التليفون أبو قرص هيوحشني أني أقعد اتفرج عليكي وأتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك”.

واختتمت رسالتها:” كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة.

يذكر ان الفنانة رجاء الجداوي أعلنت وفاتها يوم الأحد الماضي بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا متأثرة بفشل الرئة وانخفاض المناعة.