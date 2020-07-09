صافيناز شبه عارية .. شاهدو ماذا تفعل مع الحمار

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 يوليو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير, صافيناز 804 زيارة

عادت الراقصة الاستعراضية المقيمة في مصر صافيناز لإثارة الجدل مجددا، بصورها وفيديوهاته الفاضحة لكن هذه المرة كانت مختلفة وتسببت في سخرية واسعة منها فضلا عن الانتقاد.

​صافيناز نشرت​ على صفحتها الخاصة بانستجرام مقطع فيديو يظهر ركوبها على الحمار، وذلك خلال تصويرها احد اعمالها في احدى المناطق الريفية.

وتعرضت صافيناز التي كانت ترتدي فستانا كشف عن صدرها بشكل فاضح لهجوم الشديد وحملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.