شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت ’’شبه عارية’’ وكشفت جميع تفاصيل ‘‘جسدها المثير’’ .. النجمة السعودية الفاتنة ’’أمل الشهراني‘‘ تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على ‘‘البحر‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ مساءً (الخليج 365)

تعرّضت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​أمل الشهراني ​، لهجوم قاسٍ ، بعد ظهورها بالبكيني على البحر، وقد عبّر بعض متابعيها عن صدمتهم ، واصفين تصوير نفسها بهذه الطريقة تخطياً للحدود .

ونشرت أمل عبر صفحتها صورة لها خلال إستجمامها في البحر أثناء عطلتها الصيفية ، مرتدية بكيني من قطعتين ، أظهر تفاصيل جسمها بالكامل .

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وكانت التعليقات التي هاجمتها تتضمن أن أمل تخطت الحدود ، لمخالفتها التقاليد في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام ، مشيرين إلى أنها تتعمد إثارة الجدل بهذه الملابس الجريئة ، وفي كل مرة تظهر بها بصورة أو مقطع فيديو فإنها تصبح حديث المتابعين ، وهذا هو مقصدها ومغزاها الشهرة ، وأن تصبح تريند على مواقع التواصل الإجتماعي ، إن كان بلباسها أو تصريحاتها .