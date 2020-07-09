شاهد: سمكة قرش تهاجم حوتا .. هكذا النهاية كانت

نشرت وسائل إعلام عربية، مقطع فيديو، يظهر مياه المحيط باللون الأحمر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد مهاجمة سمكة قرش خنزيرا بحريا من فصيلة الحيتان.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، التقتطه ليلي باترسون أثناء تنزهها على الشاطئ، يظهر فيه خنزيرا بحريا ملقى على الرمال ثم تقوم سمكة قرش بمهاجمة الحيوان الذي ينتمي إلى فصيلة الحيتان وعضه لتتحول المياه من حوله في بضع ثوان إلى اللون الأحمر، إلا أنه تمكن من النجاة.

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وقال الباحث الأمريكي في مجال الأحياء البحرية، غريغ سكومال، إنه بناءً على مقطع الفيديو، سمكة القرش التي هاجمت الخنزير البحري هي من فصيلة القروش البيضاء الكبيرة، المعروفة باسم أكلة لحوم البشر.

وأشار سكومال إلى أنه من غير المحتمل حدوث هجوم من قبل حوت قاتل أو سمكة قرش زرقاء اللون، لأن هذه الحيوانات المفترسة لا تسبح بالقرب من الشاطئ.

ويعتبر القرش الأبيض من أكثر الأسماك وحشية ويعد مسؤولًا عن الكثير من الهجمات ضد البشر.