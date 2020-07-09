الكشف عن حقيقة انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد زواج دام لعدة أشهر.

ونفت وسائل إعلام مصرية تلك هذه الأنباء قائلا:" أن كل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح"، حيث نشرت ياسمين صبري، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها أحمد أبوهشيمة، وأرفقت معها "إيموجي" لقلب.

ورد أبو هشيمة على صورة زوجته بكلمة "أحبك".

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وأشارت بوابة "أخبار اليوم" إلى أن مصدر هذه الشائعة ما زال مجهولا، ولكنها انتشرت بقوة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز الفنانة بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير. كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً.

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في شهر أبريل، وسط حظر أسرى وغياب العديد من الفنانين بسبب الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.