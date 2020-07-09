شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ’’الجوازات السعودية‘‘ تقصم ظهر ‘‘المغتربين اليمنيين’’ أصحاب هذه المهنة وترفض ’’تجديد اقاماتهم’’ الا بتنفيذ هذا ‘‘الشرط التعجيزي‘‘ الذي يستحيل تحقيقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٩ مساءً (الخليج 365)

وضعت ’’الجوازات السعودية‘‘ شرط تعجيزي امام ‘‘المغتربين اليمنيين’’ العاملين في مهنة الهندسة .

وطالبت الجوازات المهندسين ضرورة الحصول على ترخيص من هيئة المهندسين السعوديين لتجديد اقاماتهم وهو امر مستحيل الحصول عليه كون تلك المهنة تمت سعودتها بالكامل .

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عاجل : ’’الجوازات السعودية‘‘ تقصم ظهر ‘‘المغتربين اليمنيين’’ أصحاب هذه المهنة وترفض ’’تجديد اقاماتهم’’ الا بتنفيذ هذا ‘‘الشرط التعجيزي‘‘ الذي يستحيل تحقيقه

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وأوضحت المديرية العامة للجوازات ، أنَّ إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين شرط لتجديد هوية مقيم بالنسبة للمهندسين العاملين بـ’’المملكة‘‘ .

وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أنَّ ’’التعليمات تشترط إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين لتتمكن من تجديد هوية مقيم‘‘ .

وتابعت الجوازات أنّه يمكن التواصل مع الهيئة ’’السعودية‘‘ للمهندسين عبر الرقم الموحد ’’920020820‘‘ .

جاء ذلك ردًا على استفسار من مهندس مقيم يرغب في تجديد إقامته التي انتهت .