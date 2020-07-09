تراند اليوم : شاهد: فضيحة بيسان اسماعيل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورا للناشطة السورية بيسان اسماعيل، حيث قامت الفنانة بالعديد من أعمال الغناء القديمة والحديثة من خلال قنوات اليوتيوب مما حقق شعبية واسعا في الوطن العربي.

ونشرت وسائل إعلام عربية، تعتبر فتاة شابة ومتميزة في المجال الفني، وهي شخصية جميلة وأنيقة تتميز بعملها الناجح وأسلوبها الجميل والأنيق، حيث اشتهرت خلال الفترة الأخيرة بسبب صوتها المميز وأدائها الجميل في الأغاني العربية الأصيلة والقديمة.

وأفادت صحيفة الدستور، بأن ديانة الناشطة السورية بيسان إسماعيل مسلمة درزية، ولكن في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها ذكرت أنها بدون ديانة، وتحب مشاركة معجبيها ومتابعيها على الشبكات،وتعتبر من مشاهير الشبكات الاجتماعية لعام 2020.

Advertisements

وتنشر الناشطة بيسان على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أغاني معبرة وهادفة، جعلت في جذب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوتها المميز الذي يتجاوز عمرها 14 عاما، مما جعلها تتمتع بشعبية واسعة في الشرق الأوسط.

وبحسب البيانات المتاحة عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، هي فتاة سورية تعيش في العاصمة الالمانية برلين، من مواليد دمشق حيث تغني بالعديد من اللهجات واللغات المختلفة وتتمتع بمشاهدة واسعة تقترب من 5 ملايين مشاهدة لكل مقطع.

ولجأت الى المانيا بعد هي صراع مسلح داخلي مُتعدد الجوانب في سوريا منذ 2011، شاركت فيه عدّة أطراف دوليّة، يخاض بالدرجة الأولى بين الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة المسلحة، إلى جانب الجماعات الإسلامية والتنظيمات المتشددة.