صافيناز تنام عارية وترفع قدميها .. شاهد قبلة مثيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 يوليو 2020 06:16 مساءً - ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 189 زيارة
أشعلت الراقصة الاستعراضية، صافينار، مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت صدمة في الوسط الفني ، بمقطع فيديو جديد لها نشرته على حسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي تنام فى وضع مثير .
وتظهر “صافينار” في مقطع الفيديو وهي تنام على ظهرها ،وقامت برفع قدميها بشكل مثير ووجهت قبلة مثيرة لجمهورها .
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالاتي :” خرفتي والله ،مساء العسل ياجميل بحبك ليس لجسمك بل لقلبك
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