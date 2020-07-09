شكرا لقرائتكم خبر عن ’’أقوى وأسوأ مقلب في العالم‘‘ .. في ’’يوم الفرح خلع ملابس العريس’’ و‘‘تعليقه عارياً أمام عروسته والمعازيم‘‘ ..شاهدوا التصرف المفاجى للعريس .. ’’فيديو لم تشاهده من قبل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٠ مساءً (الخليج 365)

أظهر مقطع فيديو ، حظي بأكثر من مليوني مشاهدة ، عريسًا يتعرّض للإحراج علانية أمام فندق في ’’مدينة شيانغيانغ‘‘ بالصين ، في حادثة وصفتها وسائل إعلام بأنها ’’أقوى أسوأ مقلب في العالم‘‘ .

وظهر العريس يضحك رغم تجريده من سرواله وتقييده بالحبال ليرفعه حفار أمام الجماهير ، حيث بدى سعيدًا بتسلية الحشد الذي يراقب في ذهول . وبحسب ‘‘صحيفة ميرور البريطانية’’ ، لم يكتف أصدقاء العريس بتعليقه عاريًا فقط ، فبدأوا برميه بأشياء مثل البيض النيئ في وجهه ، ورشّه بمسدسات الماء .

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’’أقوى وأسوأ مقلب في العالم‘‘ .. في ’’يوم الفرح خلع ملابس العريس’’ و‘‘تعليقه عارياً أمام عروسته والمعازيم‘‘ ..شاهدوا التصرف المفاجى للعريس .. ’’فيديو لم تشاهده من قبل‘‘

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ووفقًا للتقارير ، عادةً ما تحدث مقالب الزفاف المماثلة في اليوم السابق للزفاف أو حتى صباحه ، وهو تقليد يرمز إلى النضال الذي يشهده العريس في الحياة الزوجية .

وفي بعض المناطق الصينية ، يُعد عدم السماح للأصدقاء المقربين والعائلة بالقيام بتلك المقالب ، نذير شؤم ، ولكن تلك المقالب التي تشمل في وقت لاحق العرائس ووصيفاتها ، غالبًا ما تتجاوز المعقول وتؤدي إلى دعاوى بالتحرش الجنسي .

ورغم أن هذه العادات منتشرة في الصين ، إلا أنها نادرًا ما تظهر في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي .