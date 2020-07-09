شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : للفاضحة الجنسية للفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية تعرض صدرها للجمهور بكل وحركات إبايحاءات جنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥١ صباحاً (الخليج 365)

شاركت الفنانة الاستعراضية اللبنانية قـمر متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام مقطع فيديو فاضح بفستان قصير مكشوف أظهرت فيه قمر جزء كبير من صدرها للجمهور في الفيديو مما اعتبره الجمهور فضيحة أخرى تضاف لصور قمر الفاضحة والشبه عارية.

وانهالت التعليقات على فيديو قمر الفاضح حيث أثنى الجمهور على جرأتها الللامنتاهية عبر شبكات السوشيال ميديا بينما هاجمها البعض بسبب اظهار مفاتنها.

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وعادت قـمر لثير الجدل من جديد بمشاركتها للجمهور عدة مقاطع فيديو ظهرت في احداها تأكل البوظة الصيفية على طريقة الكورنيه وتأديتها لحركات توحي بإيحاءات جنسية فاضحة كما اعتبرها المتابعون.

والجدير بالذكر ان قمر اعتادت على مهاجمة كل من الفنانة اللبنانية شيراز التي تتهما بالقيام بعمليات تحول جنسي وتطلق عليها لقب المتحول الجنسي الخطير كما هاجمت انجي خوري السورية عدة مرات على خلفية مقاطع فيديو فاضحة شاركتها الأخيرة فضحت فيها خوري وكشفت عملها بالدعارة رفقة والدتها ورحلت من لبنان على اثرها