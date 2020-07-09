شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : نجمة باب الحارة تفاجئ الجميع بظهور صاروخي وبحمالة الصدر وبلا مكياج (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٩ صباحاً (الخليج 365)

شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش نجمة باب الحارة بمواسمه التسعة الخاصة بالمخرج بسام الملا متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في انستجرام صورة فاضحة ظهرت بها للجمهور بحمالة الصدر فقط وبلا مكياج وكتبت على الصورة:

“صباح الخير”

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ولاقت صورة لطفية وهدى زوجة نجل ابوعصام في المسلسل الشامي الشهير تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنى قسم من الجمهور على اطلالة الاطرش بينما سخر بعضهم من صورتها الجريئة بدعوى شكواهم لزوجها ميلاد يوسف الذي لعب دور زوجها عصام في باب الحارة.

وتعرضت الاطرش لحملة ممنهجة من الجمهور الذي استنكر عمليات التجميل التي قامت بها الاطرش مؤخرا وهو ما لفت نظر المتابعين من خلال شفتها المتورمتين ولون عيونها.

والجدير بالذكر ان الأطرش كانت قد خرجت عدة مرات في بث مباشر عبر حسابها الرسمي في انستجرام رفضت من خلاله العمل في الجزء الجديد من مسلسل باب الحارة الذي أنتجته شركة جديدة وغيبت أهم شخصيات العمل كدور أبو عصام وغيرهم وأعربت عن سعادتها فيما لو تم تغيير اسم العمل الشامي الأشهر في الوطن العربي وتوقعت أن يحظى بنسب مشاهدات عالية فيما لوتم هذا الأمر.

ويشار الى ان نجمة باب الحارة كانت قد غابت عن الموسم الرمضاني السابق واقتصر حضورها على عمل مصور منذ مدة حمل اسم حركات بنات.