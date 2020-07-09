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ميريام كلينك تتحدى ملكة الاغراء المثيرة للجدل “رولا يموت ” فى التعرى

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 يوليو 2020 02:33 مساءً - ‏49 دقيقة مضت أخبار المشاهير 41 زيارة

نشرت عارضة الازياء والمغنية اللبنانية ميريام كلينك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “مجموعة من الصور المثيرة وهى ترتدي الهوت شورت .

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حياتي شقلبتها قريبا……???????????????????? Make up @patrickchalhoubbeautylounge

A post shared by Myriam klink???? ميريم كلينك (@myriamklinkk) on Mar 29, 2020 at 5:18am PDT


وتتحدت ميريام من خلال نشر صورها ملكة الاغراء المثيرة دائماً للجدل “رولا يموت ” شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .

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