ياسمين صبري تطلب مبلغاً ضخماً للظهور مع عمرو أديب

أجرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مفاوضات لتكون ضيفة في “برنامج الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي المصري “عمرو أديب” على شاشة “MBC مصر” في أحد أيام عيد الأضحى المبارك الذي يصادف نهاية الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، طلبت الفنانة ياسمين أجر 250 ألف دولار مقابل استضافتها في الحلقة، ما جعل المفاوضات تتوقف لحين إشعار آخر.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين القائمين على البرنامج والفنانة توقفت فور طلبها لهذا الأجر الذي وُصف بـ”الخيالي” والذي يعادل 4 ملايين جنيه مصري

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وأشارت إلي أن مقدم البرنامج عمرو أديب أصيب بصدمة عندما علم بالأجر الذي طلبته ياسمين لتحل ضيفة معه، فما كان من الأول إلا أن أخبر فريق الإعداد بأن يبلغوا الفنانة بعرض أجر عليها يصل لـ 100 ألف جنيه مصري لقاء ظهورها، بما يعادل 6251 دولارًا، فرفضت ياسمين صبري العرض مباشرة وعدّته إهانة لها.

اختيرت الفنانة ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائم، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

وبدأت الفنانة بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت". لكن لسوء الحظ، تم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها.