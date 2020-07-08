شمس الكويتية تصدم الجميع وتعلن اشتياقها لعلاقة مع”كلب”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 8 يوليو 2020 06:13 مساءً - صدمت الفنانة ?شمس الكويتية، الجميع بفيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والتي أعلنت فيه أنها مشتاقة وتحن إلى “كلب” عاشت معه لحظات جميلة- في إشارة منها إلى حبيبها السابق الذي يبدو أنه أحد أزواجها-?.

وقالت شمس الكويتية:”افنزي انشغل بالهم عليّ ليه.. ماني معصبة بس أنا كده حسيت بشعور إن أنا حنيت لواحد (كلب) من زمان أنا موشايفته أصلًا يعني حد مرة عليا في حياتي ماي إكس يعني”.

وأضافت: “حنيت لسوالفه حنيت للضحك معاه هو ندل يعني بس طيب ويضحك بس نصّاب هو دمه خفيف ويحبني وأنا كنت بحبه طبعًا وكنا مستمتعين بس حيوان (نعال) فتذكرت اللحظات اللي كانت معاه”.

وتابعت :” حبيت أسألكم هل انتوا تعيشون نفس الشيزوفرينيا لما تشتاقون لحد أيامكم حلوة معاه بس هو طلع ندل يعني القفلة ماهي بزينة وكمان بسألكم للبنات طبعًا الشباب لأ أعز الله إحساسهم من هالشعور لا تيجي يوم تحنون لا هاذي ولا زفت الطين”.

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وأردفت قائلة: “بس إحنا إذا حنينا ناكل مين مثلي بنات عشان أدور على شيء آكله ما في شيء ما كلته وما جبته حتى النعناع طلعته .. مين مثلي بنات لما تحنون تجوعون يعني تحسون بجوع ولا تنسد نفسكم من سيرته المعفنة”.

ورافقت شمس الكويتية في الحديث عن حبيبها السابق أغنية خاصة بها تحمل اسم “ابن الـ…”، موجهّة كلمات السباب لهذا الشخص قائلة: “ابن النعال”، و”طز”، كما نعتته بـ”الكلب والحيوان”.

وأثار فيديو شمس الكويتية موجة جدل بين متابعيها، الذين طالبوها بالكشف عنه وهل هو أحد أزواجها أم حبيب كانت ترافقه فقط.