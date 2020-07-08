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استئناف تصوير مسلسل"حكايات بنات" الجزء الخامس

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أعلن ابطال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، عن استئناف التصوير، بعد التوقف منذ فترة بسبب انتشار كوفيد-19.

والمسلسل من بطولة " هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، من إخراج مصطفى أبو سيف.

وكان صناع المسلسل قدموا أربعة أجزاء سابقة من المسلسل في مواسم مختلفة، وحققت الأجزاء الأربعة السابقة نجاح كبير على الرغم من عرض المسلسل في موسم خارج سباق رمضان.حسبما أورد موقع "فيتو".

وكان الجزء الأول من المسلسل عُرض في عام 2012، وتم عرض الجزءين الثاني والثالث عام 2017، أما الجزء الرابع تم عرضه في بداية العام الحالي، وسيتم عرض الجزء الخامس من المسلسل العام القادم 2021.

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