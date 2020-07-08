قتل الراقصة صافيناز لسبب غريب .. التفاصيل كاملة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 8 يوليو 2020 02:16 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 300 زيارة

قالت الراقصة صافينار، إنها تحب المصريين جدًا وتتمسك بكل شيء في مصر، وهو ما يجعلها تتمسك بالإقامة في مصر.

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وأضافت صافيناز، في لقائها مع فضائية “الحدث اليوم”، أنها تعرضت لمحاولة قتل في 2011، معلقة: “دخل عليا 2 زي الدولاب، وربطوني وسرقوا كل حاجة، وماخلوش معايا 5 جنيه، وأنا كنت بصلى إنهم مايقتلونيش”، مشيره إلى أن السارقين كانوا يتشاوروا فيما بينهم عن قتلها أو لا.

وأوضحت أنها سافرت إلى شرم الشيخ بعد الحادثة من أجل أن تستريح نفسيا.

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