صافيناز تمسك ميكروفون بيدها .. شاهد اين تضعه بكل جراءة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 09:13 مساءً - ‏21 دقيقة مضت أخبار المشاهير 53 زيارة

اثارت الراقصة ​صافيناز​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز في الصورة وهي تؤدى رقصة مثيرة مرتدية بدلة رقص فاضحة ووضعت ميكروفون على صدرها وقصت دون ان يسقط .

وكانت مازحت صافيناز مؤخرا الجمهور بإعلانها اعتزالها الرقص ودخولها مجال الطب لتصبح “الدكتورة صافيناز” عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص، ظهرت فيه في عيادة طبية وتعالج بشرة مريض وقالت :”دلوقتي يا حلوين انا اعتزلت الرقص وهاشتغل دكتورة..انا اشتغلت دكتورة خلاص”.