هيفاء وهبي تنشر قرار المحكمة في قضية إثبات محمد وزيري زواجه منها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 08:15 مساءً - ‏8 دقائق مضت أخبار المشاهير 4 زيارة

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن آخر تطورات قضيتها مع مدير أعمالها المنتج المصري محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بـ“محمد وزيري“، بشأن إثبات زواجه منها، والتي عقدت جلستها اليوم الثلاثاء، بمحكمة الأسرة، مؤكدة أن محاميه فشل في إثبات عقود زواجه منها.

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وقالت هيفاء وهبي عبر بتويتر “‏اليوم كانت الجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود”.

وأضافت هيفاء “محاميه فشل في تقديم الأوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود .. حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التغريدة، وجاءت التعليقات “الله يوفقج وينصرك عليه.. بالتوفيق يا هيفاء وان شاء الله يكون الحكم النهائي لصالح ما تقلقي.. كلنا بندعيلك الله ينصرك ويثبت ظلمه ليكي.. الله الحق وراح ينصرك وتكون القضية لصالحك”.