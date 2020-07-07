هنا الزاهد تنشر فيديو لحظة التحرش بها في الشارع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 02:19 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 256 زيارة

تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد، إلى التحرش من قبل عمال على سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق في سيارتها.

ونشرت هنا الزاهد فيديو يوثق لحظة تعرضها للتحرش، عبر حسابها على “إنستجرام”، وكتبت عليه: “المتحرشين”.

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وقالت الزاهد في الفيديو، إن السيارة التي تقل الرجال كانت تلحق بها لمدة 5 دقائق وتحاول عرقلة سيارتها، لافتة إلى أنهم هربوا بمجرد أن أمسكت بهاتفها لتصويرهم.

ووصفت الفنانة الشابة هؤلاء بـ”المتحرشين”، داعية الفتيات إلى “عدم السكوت عن حقهن”، قائلا: “ما تسكتيش على حقك.. طلعي موبايلك (اخرجي هاتفك) وصوريهم هيجروا (سوف يهربوا) زي الجبناء”.

واستغاثت الفنانة بمتابعيها لمساعدتها في الحصول على رقم السيارة التي طاردتها، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.