تراند اليوم : هيفا وهبي تطلب ايقاف فيلمها مع وزيري

تقدّمت الفنانة هيفا_وهبي، بطلب إلى نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين في مصر، بمنع عرض فيلم (أشباح أوروبا)، الذي أنتجه زوجها السايق محمد الوزيري.

قدم الطلب محامي هيفا في مصر السيد ياسر قنطوش، وتنتظر وهبي حالياً رداً من النقابتين.

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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