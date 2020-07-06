الراقصة صافيناز عارية تغطى منطقتها الحساسة بكاب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:13 مساءً - ‏39 دقيقة مضت أخبار المشاهير 104 زيارة

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الصورة وهي ترتدى مايوه بكينى وقامت بتغطية منطقتها الحساسة بكاب .

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الصورة وهي ترتدى مايوه بكينى وقامت بتغطية منطقتها الحساسة بكاب .