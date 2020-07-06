تعرف على آخر 4 كلمات نطقت بهم رجاء الجداوي قبل وفاتها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:19 مساءً - كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن آخر كلمات كانت ترددها قبل وفاتها وقبل تركيب جهاز التنفس الحنجري.

ولم تتمالك أميرة دموعها، خلال تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروها بأن والدتها أثناء فترة مرضها وقبل تركيب جهاز التنفس الحنجري كانت تردد 4 كلمات هي: «الحمد لله، ويارب، وراضية بقضاء الله، وأمره».

وأضافت أن والدتها كانت تقول لها، إنها راضية بقضاء الله، ولا تريد أن تشفى من مرضها إلا من أجلها ولأجل حفيدتها رضوى التي كانت تجمعهما علاقة صداقة كبيرة، موضحة أنهما كانتا تتبادلان الآراء في كل المجالات.

وأوضحت أن الأطباء وطاقم التمريض طلبوا منها آداء صلاة الجنازة عليها داخل مستشفى العزل، لارتباطهم الوثيق بها خلال فترة تواجدها بالمستشفى، موضحة أنه خلال الـ43 يوما فترة مرضها قدم الطاقم الطبي مجهودا كبيرا لعلاج والدتها لدرجة أنها كانت تدعو لهم في كل مرة تتصل بها.

وأشارت إلى أن رجاء الجداوي كانت قنوعة وراضية بقضاء الله وقدره، ومتواضعة، مضيفة أنها لم تكن تشتري لنفسها شيئا وكانت دائما تتسوق لابنتها وحفيدتها وزوجها قبل وفاته.