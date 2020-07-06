ميريام كلينك تنام عارية تماماً على الأريكة بالحديقة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:21 صباحاً - ‏6 ساعات مضت أخبار المشاهير 4,148 زيارة

يبدو أن عارضة الأزياء ميريام كلينك مستمرة بتجاهل الانتقادات التي تطالها كل مرة بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يبدو الأمر وكأنها تزيد من جرعة الإثارة مع ازدياد الهجوم عليها.

وجديدها هذه المرة نشر صورة لمفاتنها بشكل جديد، فاختارت “اريكة” فى حديقة ، والذي نامت عليها شبه عارية .

واعتادت كلينك على القيام بنشر فيديوهات وصور شبه عارية لها بالإضافة إلى تصريحاتها المثيرة للجدل والجريئة، عدا عن أغانيها وكليبتها الأشبه بالأفلام الإباحية.