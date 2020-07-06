الزعيم عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:21 صباحاً - ‏7 ساعات مضت أخبار المشاهير 504 زيارة

نعى الفنان عادل إمام، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الفنان عادل إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي من مسرحية الواد سيد الشغال، معلقًا عليها قائلًا: “وداعًا الفنانة رجاء الجداوي”.

ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور دفن جثمان الجداوي.