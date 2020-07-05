حليمة بولند تثير ضجة كبيرة بسبب رائحتها الكريهة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 5 يوليو 2020 09:13 مساءً - ‏54 دقيقة مضت أخبار المشاهير 199 زيارة

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة جديدة من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبودكا.

وسمع صوتها وهي تهم بالصعود على متن سيارة لتفاجأ بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس.

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واعترضت على ذلك لافتة إلى أن هذا قد يجعل رائحتها غير جميلة. وأضافت أن في السيارة غباراً قبل أن يقدم لها النجم المحارم الورقية المبللة.

واضافت حليمة بعد ذلك أنها تشم رائحة “خايسة” وأن وجود البطيخ إلى جانبها لا يعجبها. وأثارت الجدل بقولها إن السيارة لا تليق بها مضيفة “مو بريستيجي”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 17 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.