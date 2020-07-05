مي العيدان تهاجم شمس الكويتية وتطعنها في شرفها «بتحب الهنود»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 5 يوليو 2020 08:17 مساءً - فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النار على مواطنتها الفنانة “شمس”، بسبب فيديو نشرته الأخيرة مؤخرًا وظهرت ترقص فيه بطريقة مثيرة، احتفالًا برفع الحظر من الإمارات- حيث تقيم فيها- بسبب فيروس كورونا.

وقالت العيدان إن شمس ليست كويتية، لذلك لا يجب إلصاق اسمها بالكويت والكويتيين، مضيفة ان شمس تعيش في دبي، وفرحت بانتهاء الحظر في الامارات، ومن كثر فرحتها ارتدت فستاناً أظهر مفاتنها، وخرجت ترقص في بث مباشر.

وتساءلت العيدان:” هل الاحتفال بمناسبة كهذه لا يتم التعبير عنها الا بطقّ الاصابع والهز”؟، معتبرة أن الإمارات ارقى من أن تخرج وحدة ترقص، فهو ليس نادي ليلي.

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وسخرت العيدان من شمس قائلة “حبيبة هنود سوق السمك في دبي”، وذلك في إشارةٍ منها الى ما ذكرته شمس مؤخراً عن مواقف تعرّضت لها من الوافدين الهنود خلال دخولها سوق السمك .

وكانت شمس الكويتية نشرت فيديو وقالت هذه الرقصة إهداء للإمارات بعد رفع الحظر، وقبلها خرجت في فيديو تقول إنها تعرضت للتحرش من قبل الهنود في سوق السمك بسبب ملابسها الغير لائقة، مشيرة إلى أنها تحب الهنود.