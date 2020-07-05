ابنة الفنانة رجاء الجداوى ترد على وصية والدتها المثيرة للجدل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 5 يوليو 2020 08:17 مساءً - كشفت أميرة مختار، نجلة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، أن والدتها كانت تتواصل معها في الأيام الأخيرة قبل وفاتها، متأثرة بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

وكانت حالة رجاء الجداوي قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة حتى اضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز تنفس اختراقي حنجري، بسبب قلة نسبة الأكسجين في جسدها.

وقالت حسب فوشيا، أثناء حضورها جنازة والدتها وتوديعها لمثواها الأخير بمقابر العائلة، إن رجاء الجداوي لم تكن لها أي وصية نافية ماتردد عن وجود وصية لوادتها ومنهية الجدل حول هذا الموضوع ، مشيرة إلى أنها إنسانة جميلة وشفافة وذهبت بالأسلوب الجميل نفسه مثلها.

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وأضافت مختار: “بشكر كل اللي قاموا على خدمتها طوال الـ43 يوم فترة تواجدها في المستشفى، والطاقم الطبي وكل الممرضات وأشكر النظام والحكومة وكل اللي خدموها طوال الفترة الماضية زيها زي أي حد في مستشفى العزل بسبب الكورونا”.

واختتمت: “الحمدلله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. هي أخدت أحسن رعاية ودي كانت إرادة ربنا”.

وشيّع العشرات من محبي الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، جثمانها إلى مثواه الأخير عقب وفاتها صباح اليوم الأحد بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي.