ميريام كلينك تنافس حليمة بولند بثوب الإستحمام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 4 يوليو 2020 11:17 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 355 زيارة

بعدما أثارت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ الجدل بفيديو ظهرت فيه بإعلان دعائي لإحدى المستحضرات التجميلية وهي ترتدي ثوب الإستحمام الأبيض وتخلت عنه في أحد المشاهد وقامت بحركات مثيرة أثارت غضب المتابعين معتبرين أنه فيديو مثير وليس بإعلان دعائي.

وقامت عارضة الأزياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ بارتداء ثوب الإستحمام الأبيض ونشرت صوراً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الجدل بين المتابعين.

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يذكر أن ميريام كليك كانت قد ظهرت أيضاً بلوك جديد بالشعر الأشقر الوردي وبالشعر الأزرق وارتدت البيكيني ورقصت على الثلج مع كلابها.