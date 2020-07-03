ميريام كلينك ترتدى هوت شورت وتنسى السوستة مفتوحة .. شاهد ماذا فعل شاب معها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:15 مساءً - ‏8 دقائق مضت أخبار المشاهير 27 زيارة

شاركت المثيرة للجدل اللبنانية ميريام كلينك متابعيها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو تخطت فيه جميع الخطوط.

واعتادت كلينك على القيام بنشر فيديوهات وصور شبه عارية لها بالإضافة إلى تصريحاتها المثيرة للجدل والجريئة، عدا عن أغانيها وكليبتها الأشبه بالأفلام الإباحية.

وظهرت كلينك في الفيديو ترتدى هوت شورت مثير ، ووضح انها نسيت سوستة الهوت شورت مفتوحة وجاء احد الشباب وقام برش شئ على ظهرها ويبدو انه جزء من فيديو كليب جديد .