وفاة فنان مصري شهير والسبب حقنة خطأ

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:15 مساءً - أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان محمود جمعة، منذ قليل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

ونعى نقيب الممثلين، صديقه الذي وافته المنية اليوم، قائلًا: “ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة”.

وفي وقت سابق، قالت خلود جمعة ابنة الفنان والممثل محمود جمعة، ابن مدينة بنها إن والدها يتلقي العلاج داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، عقب نقله لها منذ يومين إثر إصابته بغيبوبة ، بسبب خلل في وظائف الكلي.

وأشارت أن اطباء المستشفي اكدوا لها اليوم أن الحالة في تحسن وبدء في إسترداد الوعي والتعرف علي من حوله.

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وأضافت حسب وسائل إعلام مصرية، أن المستشفى تقوم برعاية والدها، وتقدم له الخدمة المطلوبة، موضحة أن يعاني من مشاكل صحية منذ عام بسبب أخذ حقنه خطأ، سببت له بعض المشاكل الصحية والتعب المستمر.

وأوضحت خلود أن صحة والدها تحسنت كثيرا، وبدأ في إستعادة الوعي والتعرف علي من حوله، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله في شبه غيبوبة، داعية الله أن يخرجه الله من هذه الحالة

وطالب خلود محبي وزملاء والدها ، بالدعاء له أن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما تعود أن يقهر أصعب الظروف والأزمات، وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام.