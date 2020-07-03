غادة عبدالرازق تكشف أنها زوجة عاقر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:15 مساءً - تتعاون غادة عبد الرازق مع طارق لطفي في فيلم «حفلة 9» الذي بدأت تصويره منذ فتره طويلة، ولكنه توقف لعدة أسباب منها انشغال الكثير من النجوم بتصوير دراما رمضان، وكذلك انتشار فيروس كورونا.

وكشفت غادة عبدالرازق تفاصيل دورها في الفيلم وموعد العودة لاستئناف التصوير، وقالت : بداية .. الفيلم إثارة به غموض وتشويق حول جريمة قتل خلال الأحداث، ودوري بهذا الفيلم جديد ولم أظهر به في أي من أعمالي السابقة، وتابعت : أقدم دور راقصة باليه تتعرض للإصابة فتضطر للاعتزال، وبعد قرار الاعتزال تبدأ في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم فن الباليه، وهي زوجة لطارق لطفي ولكنها عاقر لا تنجب.

وعن دور طارق لطفي قالت : طارق يقدم دور سيكو مركب، ولكنه مفاجأة فدوره أيضاً جديد عليه تماماً وغير مكرر، وسوف نستأنف تصوير الفيلم بعد أسبوعين.

«حفلة 9» بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي، طارق صبري، نهال عنبر، و كمال أبو رية، إنتاج شركة الربيع للانتاج الفني.

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وفي وقت سابق، أعربت النجمة غادة عبد الرازق، عن سعادتها بالانضمام إلى قناة “إم بي سي مصر” وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.

وقالت في تصريحات صحفية: “تجربة جديده وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل والمسلسل مع المنتج صادق الصباح”، فكان في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي خاضعت بمسلسل “سلطانة المعز” على قناة “النهار”.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل «سلطانة المعز» بطولة محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ودنيا، وشريف إدريس، ومحمود البزاوي، وكريم الأبنودي، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير، وعُرض في السباق الرمضاني الماضي.

تدور أحداثه العمل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.