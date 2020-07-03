واقعة جديدة لنانسي عجرم داخل فندق.. كشفتها إعلامية كويتية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 3 يوليو 2020 05:17 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، عن واقعة نادرة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأشادت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد ، بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي وصفتها بالمتواضعة، حيث روت قصة نادرة، أثناء لقائهما في أحد الفنادق قبل سنوات.‏

وقالت ليلى أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: “هذه هي الفنانة الجميلة ‏نانسي عجرم، عذبة مرحة، ما عندها ادعاءات بحكي ما إلو طعمه، وكلام كبر بالمثاليات، حدثتني عن حدتها، ووالدتها، وإنها كانت ‏قبل الزواج بتساعد في شغل البيت”، مستشهدة بالمثل الشعبي اللبناني: “رجليها على الأرض” في إشارة لتواضع نانسي.‏

وأضافت في حديثها عن الواقعة النادرة لنانسي: “أثناء حواري معها انسكبت قهوة أحدهم على سجادة الغرفة بالفندق.. اعتقدت أنها ‏ستطلب خدمة التنظيف من الفندق”، وتابعت قائلة: “فإذا بها تركض للحمام جابت فوطة مبلولة ومسحت السجادة، رجعت للحمام ‏غسلت الفوطة ومرة ثانية دعكت ومسحت حتى نظفتها تماما”.‏

كما قامت الإعلامية الكويتية بإرفاق صورة تجمعها مع نانسي عجرم، خلال احتضان الأخيرة لها.